Stadion Bornheim : Bornheimer Politik stimmte Sparplänen für Stadionsanierung zu

Bornheim Die Stadt Bornheim muss an allen Ecken und Enden sparen. Davon bleibt auch die Sanierung des Stadions nicht verschont.

Bis Ende 2023 könnte das Franz-Farnschläder-Stadion in Bornheim saniert sein – falls das Wetter mitspielt und Handwerker sowie Baumaterialien zur Verfügung stehen. Den Weg frei gemacht hat dafür der Haupt- und Finanzausschuss. Um Kosten zu sparen, wird die Sanierung in abgespeckter Form über die Bühne gehen.

Seit vergangenem Jahr waren die exorbitanten Preissteigerungen in der Baubranche Thema in verschiedenen Gremien. Die Sanierung des Stadions ist eines der ersten Objekte, bei dem Einzelmaßnahmen reduziert oder verschoben werden müssen. 3,4 Millionen Euro waren ursprünglich für die Gesamtmaßnahme angesetzt, Kosten, die die Stadt ohne Fördergeld nicht stemmen konnte. Schon im Mai beschloss die Politik daher, das Projekt statt in mehreren Bauabschnitten nun in einem „Rutsch“ durchzuführen (Kostenersparnis: 300 000 Euro).