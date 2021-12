Naturschutz in neuer Unterkunft : Die Wildvogelstation soll doch nach Bornheim ziehen

Bornheim-Hersel Schon mehrfach schlug der BUND vor, mit seiner Wildvogelstation nach Hersel zu ziehen. Bisher war die Politik dagegen. In der vergangenen Ausschusssitzung gab es aber einen Stimmungsumschwung.

Haus und Grundstück eines 4500 Quadratmeter großen Areals am Herseler Mittelweg wären ideal für die Ansiedlung der rechtsrheinischen Wildvogelhilfe Rheinland. Doch dieses Ansinnen, hat die Verwaltung bisher aus baurechtlichen Gründen stets abgelehnt. Schon in der Sitzung Anfang November stand das Thema auf Antrag der CDU im Umweltausschuss auf der Tagesordnung. Am vergangenen Dienstag erläuterte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) als einer der beiden Träger noch einmal die Gründe für einen Umzug von Eitorf nach Bornheim und legte dabei ein Rechtsgutachten vor, in dem das Projekt mit einer Änderung des Flächennutzungsplanes als durchaus machbar eingestuft wurde. Die Argumentation beeindruckte. Einstimmig (bei einer Enthaltung der ABB) begrüßten die Kommunalpolitiker das Vorhaben. Sie beauftragten jetzt die Verwaltung, nach Wegen zu suchen, die eine Wildvogelstation auf dem dortigen Areal doch ermöglichen. In dem Zusammenhang soll ebenfalls geprüft werden, ob der Flächennutzungsplan und der nicht mehr rechtskräftige Bebauungsplan HE 30 an die Bauleitplanung angepasst werden können.