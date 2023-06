500 neue Wohneinheiten Das sind die zwei großen Neubaugebiete für Merten

Dass die Verkehrssituation in Merten mit der zu Stoßzeiten stark belasteten Ortsdurchfahrt L 183 sowohl mit als auch ohne die beiden Neubaugebiete problematisch ist, haben Verkehrsgutachten bereits dargelegt. Die Erschließung von Me 18 soll zum einen über die Händelstraße erfolgen, zum anderen von der L 183 über einen Kreisverkehr an der Lannerstraße. Im Zusammenhang mit Me 16 plant die Stadt eine Umgestaltung der Kreuzung Bonn-Brühler-Straße (L183)/Lortzingstraße und Beethovenstraße, die auch als Unfallhäufungsstelle geführt wird, nachdem es hier mehrere Kollisionen zwischen Autos und Radfahrern gegeben hat. Unter anderem sind dort eine Ampel und ein separater Linksabbieger von der L 183 in die Beethovenstraße angedacht. Vor allem bezüglich einer Ampel hatte der Landesbetrieb Straßenbau NRW, der für die L 183 zuständig ist, aber Bedenken geäußert, unter anderem wegen Rückstaus (der General-Anzeiger berichtete).