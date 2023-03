Kinderbetreuung im Vorgebirge Wo im Bornheimer Norden neue Kitas entstehen

In Zeiten, in denen der Mangel an Erzieherinnen gerade hohe Wellen schlägt, sollen die Bornheimer Stadtteile Merten und Kardorf neue Kindergärten bekommen. Die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) will künftig gleich zwei Kindertagesstätten in Merten betreiben. Zum neuen Kindergartenjahr im Sommer eröffnet sie im GFO-Klostergarten die Kita St. Luzia in den Räumen, in denen sich derzeit noch der Kindergarten des Lazarus Hilfswerks befindet. Und für Sommer 2024 plant die GFO den Start eines neuen Kindergartens an der Händelstraße. Die Lazarus-Kita wiederum zieht vom Alten Kloster in Merten in einen Neubau im Kardorfer Gewerbegebiet an der Straße Auf dem Knickert.