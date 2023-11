Neuer Karnevalsverein in Hersel Auf Mallorca zum Präsidenten ernannt

„Wer den Karneval in Hersel in den letzten Jahren verfolgte, hat sicherlich feststellen müssen, dass die Motivation zur Aufrechterhaltung des karnevalistischen Brauchtums hier etwas verloren gegangen ist.“ So hatte es Raschke in der Nachricht an die Jecken auf Mallorca formuliert. Letztlich habe auch noch die Corona-Pandemie kräftig dazu beigetragen, dass immer mehr Herseler dem Karneval den Rücken gekehrt hätten, sagt er. Er habe nun das Gefühl, dass überall wieder richtig Fastelovend gefeiert würde, nur in Hersel nicht. „Viele andere Orte innerhalb und außerhalb der Stadt Bornheim sind uns da um Längen voraus“, so Raschke.