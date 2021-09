Wegen Modellflugzeug : Offizier stand zu Unrecht unter Reichsbürgerverdacht

Bornheim/Bonn Als Mitarbeiter des Katasteramts in seinem Garten ein Modell eines Flugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckten, geriet ein Bundeswehr-Offizier unter Verdacht, ein Reichsbürger zu sein. Gegen den Vorwurf wehrte er sich nun vor Gericht.

Ein Modellflugzeug hat einen Bundeswehr-Offizier in den Verdacht gebracht, ein Reichsbürger zu sein. Im Januar 2018 hatte das Katasteramt in Bornheim Messungen durchgeführt. Dabei hatten die Mitarbeiter auf dem Grundstück des Offiziers das Modell eines Sturzkampfflugzeugs (JU87 Stuka) aus dem Zweiten Weltkrieg im Maßstab 1:18 entdeckt, das im Garten von einem Vordach baumelte. Die Vermesser fotografierten noch – vom Offizier unbemerkt – ein zweites Sammlerstück aus Kolonialzeiten: ein Blechschild mit der Aufschrift „Deutsches Schutzgebiet“ mit Wappen des Kaiserreiches. Der Verdachtsfall „hier lebt ein Reichsbürger“ wurde an die Kreispolizeibehörde gemeldet und landete schließlich beim Verfassungsschutz und beim Militärischen Abschirmdienst.