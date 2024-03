Stadt zieht sich zurück Bornheims Ortsteile organisieren ihre Kirmes in Zukunft selbst

Wie und in welchem Rahmen finden in diesem Jahr die Kirmesveranstaltungen in Bornheim-City und den Dörfern statt? Das ist eine Frage, die seit Ende vergangenen Jahres die Menschen in der Vorgebirgskommune umtreibt. In elf der 14 Dörfer findet jedes Jahr eine Groß- beziehungsweise Kleinkirmes statt. 2024 muss das nicht mehr so sein. Denn die Stadt zieht sich wegen Personalmangels aus der Organisation zurück. Schon im November traf sich die Stadtverwaltung mit Ortsvorstehern, Vereinen und Dorfgemeinschaften, „um mit diesen Akteuren das Gespräch hinsichtlich der Durchführung von Kirmessen im Stadtgebiet der Stadt Bornheim im Jahr 2024 zu suchen“, schreibt die Stadt als Antwort auf eine Große Anfrage von SPD und Grünen, die sie im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) gestellt hatten.