Schutz vor dem Corona-Virus : Nach den Weihnachtsferien gibt es PCR-Pool-Tests in Kitas in Bornheim

Nach den Weihnachtsferien gibt es PCR-Pool-Tests in Kitas in Bornheim

Bornheim Nach den Weihnachtsferien werden in allen Bornheimer Kitas Lolli-Tests eingeführt. Die Politik hat nicht nur das beschlossen, sondern auch eine zusätzliche Regel für die städtischen Kitas.

Nach den Weihnachtsferien wird es in allen Kitas auf Bornheimer Stadtgebiet zweimal pro Woche PCR-Lolli-Tests geben. Das hat der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung entschieden.

Lolli-Tests werden gruppenweise durchgeführt. Jedes Kind lutscht an einem Abstrichtupfer, die Tests gehen dann gesammelt an ein Labor, das sie zeitnah und anonym auswertet. Bei einem positiven Befund werden die Kinder nochmals einzeln getestet. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen alle Kinder der betroffenen Gruppe zu Hause bleiben.

Die Teilnahme an solchen Lolli-Tests ist freiwillig, die Eltern müssen der Testung zustimmen. In diesem Zusammenhang entschieden die Ausschussmitglieder, dass Kinder aus einer städtischen Einrichtung, die nicht an einer Testung teilgenommen haben, bis zur Vorlage eines negativen Ergebnisses eines individuellen PCR-Tests die Kita ebenfalls nicht besuchen dürfen, falls es in ihrer Gruppe ein positives Ergebnis in der Pool-Testung gibt. Die Stadt empfiehlt dieses Vorgehen auch den freien Kita-Trägern.