Bahnstrecke zwischen Bonn und Köln Person bei Bornheim von ICE erfasst und tödlich verletzt

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr ist eine Person auf der Zugstrecke in Höhe der Alfred-Rademacher-Straße in Bornheim von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden. Der ICE befand sich auf einer Leerfahrt. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Demnach handelte es sich bei dem Toten um einen 43-jährigen Mann aus Bornheim. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Ob es sich um einen Suizid oder einen Unfall handelte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Dies teilte Michael Beyer, Sprecher der Polizei Bonn, am Nachmittag mit.