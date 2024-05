Bahnstrecke zwischen Bonn und Köln Person bei Bornheim von ICE erfasst und tödlich verletzt

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr ist eine Person auf der Zugstrecke in Höhe der Alfred-Rademacher-Straße in Bornheim von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden. Der ICE befand sich auf einer Leerfahrt. Die Hintergründe sind noch unklar. Nach ersten GA-Informationen soll es sich um einen Suizid handeln.