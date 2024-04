Areal neben dem Gewerbegebiet Bornheim-Süd Auf der alten Mülldeponie in Bornheim soll ein Solarpark entstehen

So mancher wird sich über das eingezäunte Areal an der Herseler Straße beziehungsweise Roisdorfer Straße, direkt gegenüber dem Gewerbegebiet Bornheim-Süd, gewundert haben. Manchmal grasen Schafe oder Ziege auf den beiden Wiesen. Bei den Flächen handelt es sich um eine frühere Mülldeponie der Stadt Bonn. Hausmüll und Bauschutt liegt dort. Nun rückt das Areal in den Fokus, als mögliche Quelle für umweltfreundliche Stromerzeugung.