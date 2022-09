So gesehen: Wildwest in Bornheim : Polizei fängt entlaufene Pferde ein

So gesehen: Wildwest in Bornheim

Insgesamt vier entlaufene Pferde hat die Polizei in Bornheim eingefangen. Foto: Polizei Bonn

Bornheim In Bornheim mussten sich Polizisten jetzt als Cowboys betätigen und entlaufene Pferde einfangen. Und das war gar nicht so leicht – weil die Tiere offenbar keine Freunde regionaler Köstlichkeiten sind.

Als Polizist ist man Ordnungshüter, Verbrecherjäger, Verkehrsregler, Streitschlichter und manchmal auch Cowboy. Letzteres beweist ein Einsatz, der sich am Donnerstag in Bornheim ereignet hat.

Am Vormittag trabten nämlich herrenlose Pferde auf der Proffgasse durch Rösberg. Lange mussten die alarmierten Beamten nicht nach den Tieren suchen. Auf der Mertener Schubertstraße entdecken sie die Tiere, die dann in die Pappelstraße abbogen, also auf die Landesstraße quer durch Bornheim.