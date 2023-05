Einsatz in Bornheim Polizei überwältigt 19-Jährigen durch Schuss aus Elektroschockpistole

Bornheim · Einen aufsehenerregenden Polizeieinsatz hat es am Sonntag in Bornheim gegeben. Ein 19-Jähriger wurde durch den Schuss aus einem Taser überwältigt. Zuvor soll es einen Vorfall in der elterlichen Wohnung gegeben haben.

07.05.2023, 20:12 Uhr

Mittels einer Elektroschockpistole hat die Bonner Polizei am Sonntag einen Mann in Bornheim überwältigt. Foto: dpa/Carsten Rehder





Von Axel Vogel