Verkehrswende im Vorgebirge Warum es schon fast 13 Jahre dauert, zwei Kilometer Radweg zu bauen

Annika und Hannah (beide zwölf Jahre alt) sind oft nach der Schule mit ihren Fahrrädern in Uedorf und Hersel unterwegs. Wenn sie entlang der stark befahrenen Landesstraße 300 fahren, endet die Fahrt auf dem Radweg an der Einmündung der Richard-Piel-Straße. Weiter über die Elbestraße (Landesstraße 300) in Richtung Widdig und Urfeld zu fahren, trauen sich die Mädchen nicht. „Das ist viel zu gefährlich“, sagen sie. Stattdessen überqueren sie die Straße über den Zebrastreifen in Richtung Friedhof und fahren durch die Felder weiter.