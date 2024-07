Gastronomie in Bornheim-Brenig Neues Leben im „Restaurant im Römerhof“

Die drei trauen sich was: René Weisbarth (33), Lars Pelikan (22) und Clemens Decker (29) wollen das „Restaurant im Römerhof“, das seit Beginn des Jahres verwaist war, zu neuem Leben erwecken. In dem jungen Trio fungieren Weisbarth und Pelikan als Geschäftsführer, Decker ist der Chefkoch. Weisbarth, in Widdig geboren, kommt aus einer „Gastro-Familie“, wie er sagt, und hat das Handwerk von der Pike auf gelernt. Er war Küchenchef im Restaurant „Conrad’s“ in Bonn, kochte in „Steinheuers Landgasthof“ und gehörte zum Team von Johann Lafer.