Neueröffnung in Bornheim-Hersel Was Gäste im neuen Asia-Restaurant „XIAO“ erwartet

Ein Kriterium für Ansiedlungen in diesem Teil des Gewerbegebiets, den die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bornheim entwickelt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Was nach Unternehmensangaben auch zum Gesamtkonzept von XIAO gehört. So seien die Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, wodurch 40 Prozent des täglichen Strombedarfs des Restaurants abgedeckt würden. Darüber hinaus würden 40 Prozent der benötigten Heizenergie durch Wärmerückgewinnungsanlagen selbst produziert. Zudem arbeiten die Restaurants mit der App „Too good to go“ zusammen, über die Nutzer Essensboxen mit übrig gebliebenen Speisen vom Buffet am Abend abholen können, die sonst entsorgt würden.