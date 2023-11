Grundschule in Bornheim Warum eine Mundart-AG für Schüler großen Zulauf hat

Bornheim-Rösberg · Mit Liedern und Texten vermittelt Karin Krämer seit zehn Jahren die Sprache ihrer Kindheit – mit wachsendem Erfolg. Einmal in der Woche bietet die Hausmeisterin und Sekretärin der Grundschule in Rösberg die Kölsch-AG an.

07.11.2023 , 15:45 Uhr

Die Kölsch-AG in Rösberg mit Karin Krämer. Hier wird zur Begrüßung gesungen – natürlich auf Platt. Foto: Axel Vogel

Von Susanne Träupmann

