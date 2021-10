Mögliches Drogenlabor in Bornheim : Polizei entdeckt Chemikalien in Roisdorfer Wohnung

In Bornheim-Roisdorf hat die Polizei Chemikalien in einer Wohnung gefunden. Foto: Axel Vogel

Roisdorf Eine Vielzahl an Chemikalien haben Polizei und Feuerwehr in einer Wohnung in Bornheim-Roisdorf entdeckt. Die Polizei vermutet, dass es sich um ein Drogenlabor handeln könnte.



Die Polizei hat am Freitagnachmittag Chemikalien in einer Wohnung an der Klarenhofstraße in Bornheim-Roisdorf gefunden. Wie der Einsatzleiter vor Ort mitteilte, eignen sich die Chemikalien zur Herstellung von Betäubungsmitteln. Es könne sich damit um ein mögliches Drogenlabor handeln. Neben Ameisensäure stellten die Einsatzkräfte in der Wohnung des Mehrfamilienhauses eine Vielzahl an weiteren Chemikalien sicher. Um welche Substanzen es sich dabei handelt, soll noch untersucht werden. Beschlagnahmt wurden zunächst 35 Behälter, darunter Kanister und Reagenzgläser. Eine Gefahr für die Anwohner bestand laut Polizei aber nicht.

Die Feuerwehr war mit Spezialfahrzeugen vor Ort und räumte die Chemikalien aus der Wohnung. Foto: Axel Vogel

Ein Mann, bei dem es sich offenbar um den Bewohner der Wohnung handelt, wurde vorläufig festgenommen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, handelt es sich um einen Zufallsfund. Ein Zusammenhang mit den Drogenrazzien am Mittwoch in Bonn und weiteren Städten bestehe nicht. Dem Einsatz vorausgegangen war demnach vielmehr ein Anruf des Tatverdächtigen bei der Polizei, mit dem er sich selbst verdächtig machte und die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zog.Weitere Details dazu nannte die Polizei zunächst nicht.

Die Feuerwehr war mit Spezialfahrzeugen vor Ort. Feuerwehrleute in Schutzanzügen räumten die Behälter aus der Wohnung.Die Durchsuchungen dauerten am Abend weiter an.

