Vorfall in der RB26 : Aggressiver Fahrgast verletzt Zugbegleiterin und Reisenden

Vorfall in der RB26

Eine RB26 hält am Bahnhof Roisdorf. (Archivfoto) Foto: Roland Kohls

Roisdorf Ein Fahrgast wollte sich in der RB 26 zwischen Bonn und Bornheim-Roisdorf vor der Kontrolle verstecken. Dies gelang ihm jedoch nicht. Der Mann verletzte die Zugbegleiterin, als diese dessen Ticket sehen wollte. Daraufhin schritten Reisende ein.

In einer Regionalbahn 26 zwischen Bonn und Bornheim-Roisdorf ist am Dienstagabend eine Fahrkartenkontrolle eskaliert. Ein 23-Jähriger schlug eine Zugbegleiterin mit der Faust ins Gesicht und verletzte einen anderen Fahrgast mit einem Kopfstoß. Die Fahrt des Zuges wurde gestoppt, die Polizei nahm den Mann mit.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wollte sich der 23-Jährige gegen 22.30 Uhr vor der Kontrolle der Fahrkarte auf der Toilette verstecken. Die Zugbegleiterin bemerkte die fluchtartige Bewegung des Mannes jedoch, folgte ihm und forderte ihn auf, die Fahrkarte vorzuzeigen. Der Mann reagierte aufgebracht und schlug der 46-Jährigen so kräftig mit der Faust ins Gesicht, dass diese gegen die Zugwand rutschte und zu Boden fiel.

Der Zug blieb am Bahnhof Roisdorf stehen. Die vier Reisenden schafften es, weitere Angriffe des Mannes bis zum Eintreffen der Polizei zu verhindern. Die Beamten legten dem immer noch „sehr aggressivem und unkooperativem Täter“ Handfesseln an, brachten ihn aus dem Zug und schließlich zeitweise auf die Dienststelle am Bonner Hauptbahnhof. Dort zeigte sich der Mann ruhig und kooperativ. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Rettungskräfte aus Bornheim versorgten die beiden Verletzten.