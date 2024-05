Tödlicher Unfall in der Mainacht Rollerfahrer stirbt bei Kollision mit Maigespann in Bornheim

Der 50-Jährige Rollerfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der 33-Traktorfahrer hielt sofort an und die Gruppe versuchte Erste Hilfe zu leisten. Zufällig kam wenig später ein Mitarbeiter der Feuerwehr an der Unfallstelle vorbei und begann den 50-Jährigen zu reanimieren. Die eintreffende Polizei setzte die Reanimationsmaßnahmen fort, bis der Rettungsdienst eintraf und den Rollerfahrer in ein Krankenhaus brachte. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.