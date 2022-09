Energiekrise : Stadtbetrieb Bornheim schränkt Schwimmbad-Angebot weiter ein

Das Hallenfreizeitbad befindet sich an der Rilkestraße im Bornheimer Zentrum. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim Um noch mehr Energie zu sparen, schränkt der Stadtbetrieb Bornheim das Angebot des Hallenfreizeitbads weiter ein. Zugleich bietet dieser etwas Neues an.

Das Hallenfreizeitbad Bornheim hat sein Angebot weiter eingeschränkt. „Mit Blick auf die aktuellen drastisch gestiegenen Energiekosten und der zu erwartenden weiteren Entwicklung der Energieversorgung hat der Stadtbetrieb die Saunazeiten noch einmal angepasst“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Blieb die Sauna bislang dienstags geschlossen, ist nun mit dem Donnerstag ein weiterer Schließungstag dazugekommen. Darüber hinaus öffnet die Sauna nach Angaben der Stadt ab diesem Samstag an den Wochenenden erst um 10 Uhr. Die Regelung gelte bis auf Weiteres, ist also zeitlich befristet, so die Stadt weiter.