Fußball in Bornheim Asche für den SC Widdig: Planung für Kunstrasen geht in die letzte Phase

Neben dem neuen Platz wird der Verein den Neubau der momentanen Flutlichtanlage angehen. Die in die Jahre gekommenen vier Lichtmasten sollen erneuert und auf sechs ausgeweitet werden. Betrieben werden sie dann mit modernen LED-Leuchten. Neben den LED-Leuchten will der Verein auch in anderer Weise für mehr Nachhaltigkeit sorgen – und so ein „grüner Verein“ werden. „Wir wollen so viel Grünfläche wie möglich erhalten“, sagt Benedikt Völpel. Auch neue Wiesen will der Verein nach dem Umbau anlegen. Zusätzlich plane der SC Widdig, in Zukunft seine Heizungen nicht mehr mit Gas zu betreiben und eine Photovoltaik-Anlage zu bauen.