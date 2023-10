Brautmodedesignerin im Interview „Drapierte Brautkleider sind wieder im Trend“

Rund 150 Brautkleider, die sie selbst kreiert hat, hängen in Lucja Stenzels „White Room“ in Dersdorf. In ihrem Zuhause am Waldorfer Weg entwirft und näht die Schneidermeisterin Hochzeitsmode und hat ihren eigenen kleinen Laden eingerichtet. Ein paar besondere Hingucker präsentiert die Designerin am Sonntag, 29. Oktober, in einer Modenschau bei der Hochzeitsmesse „Verliebt! Verlobt! Wir heiraten!“ im Bonner Brückenforum, die sie seit mehreren Jahren ausrichtet. Was bei der Suche nach dem passenden Kleid hilft und wie sie zur Designerin wurde, darüber spricht sie im GA-Interview mit Antje Jagodzinski.