Einsatz in Bornheim-Sechtem : Feuerwehr löscht Brand am eigenen Gerätehaus

Feuerwehr löscht Brand am eigenen Gerätehaus

Einsatz in Bornheim-Sechtem

Am Mittwochabend brannte das Dach des Feuerwehrgerätehauses in Bornheim-Sechtem. Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim Die Bornheimer Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Einsatzort gerufen worden, der ihr nur zu gut bekannt ist: das eigene Gerätehaus. Dort war durch Arbeiten am Dach ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr zu einem Brand nach Bornheim-Sechtem ausgerückt. Für die Einheiten aus Sechtem und Merten sei es zunächst ein „kleiner Schock“ gewesen, als sie am gemeldeten Einsatzort eintrafen, sagte Einsatzleiter Thomas Kaltheier. Sie mussten nämlich zum Feuerwehrgerätehaus an der Straßburger Straße. Der Schock habe sich aber schnell relativiert, als das geringe Ausmaß des Schadens klar wurde.