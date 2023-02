Straßenraub in Sechtem : Zwei Männer überfallen und bedrohen Jugendliche mit Messer

In Sechtem ist eine Jugendliche beraubt und mit einem Messer bedroht worden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Sechtem Am Samstagabend ist eine Jugendliche in Bornheim-Sechtem von zwei bislang unbekannten Männern überfallen worden. Es ist der zweite Straßenraub in Sechtem innerhalb weniger Tage.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstagabend ist eine Jugendliche in Bornheim-Sechtem von zwei bislang unbekannten Männern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen gegen 19.15 Uhr auf der Brüsseler Straße in Richtung Eupener Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung der Ailbertusstraße kam ihr nach Polizeiangaben ein Mann auf einem Fahrrad entgegen, das er an der Ecke Straßburger Straße an einem Baum abstellte.

Daraufhin kam er plötzlich schnell von hinten auf die Jugendliche zu, hielt ihr ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Gleichzeitig kam aus unbekannter Richtung ein zweiter Mann auf einem Fahrrad angefahren und forderte sie auf, ihm ihr Handy zu geben. Die Jugendliche kam dem nach.

Beide Tatverdächtigen fuhren in Richtung Ailbertusstraße oder Straßburger Straße davon, so die Polizei. Die Geschädigte rief mit der Hilfe von Anwohnern die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Erst zwei Tage zuvor, am Donnerstag, war es in Sechtem der Polizei zufolge zu zwei versuchten Raubdelikten auf offener Straße gekommen.

Die beiden Männer werden jeweils als 18 bis 25 Jahre alt, schlank, etwa 1,80 Meter groß, komplett schwarz gekleidet und mit Sturmhauben beschrieben und sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Einer der beiden trug eine Bomberjacke.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)