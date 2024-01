Trends der Session So verkleiden sich die Jecken 2024 in Bornheim

Die Frage „Was soll ich nur anziehen?“ beschäftigt nicht nur viele Menschen allmorgendlich, bevor sie das Haus verlassen. Sondern auch so manche Jecken vor der anstehenden Karnevalssession. Schließlich sind auch Kostüme gewissen Trends ausgesetzt und sollen etwas hermachen. Abhilfe schafft da die Herseler Karnevalsbörse in der örtlichen Rheinhalle, die die Karnevalisten vom Tambour-Corps Germania Hersel bereits zum 18. Mal organisierten. Hier finden Jecken nicht nur Inspiration für ihr neues Kostüm, sondern zeigen auch, was in den nächsten Wochen auf Sitzungen und Partys der letzte Schrei sein wird.