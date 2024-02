Umstrittene Kitapläne für Bornheim Roisdorfer Kita-Eltern schreiben Brandbrief an Bürgermeister

In der Kita „Baumhaus“ rumort es. Die eingruppige Kindertagesstätte an der Roisdorfer Klarenhofstraße soll mit einer anderen Kita in einem neuen, etwa sieben Kilometer entfernten Kindergarten in Merten zusammengelegt werden. Die andere ist die zweigruppige Kita „Windrad“, die derzeit in der Containeranlage an der Bornheimer Rathausstraße untergebracht ist.