Wer ist der Täter? Spieleerfinderin aus Bornheim entwickelt Krimi-Dinner für die ganze Familie

Für die „Freaking Fruits“ läuft es gar nicht gut. Im vergangenen Jahr hatte die Band noch eine Castingshow gewonnen und wurde in den Konzerthallen frenetisch gefeiert. Doch der Ruhm verblasst, die Fans wenden sich ab. Da kommen die Produzenten auf eine ungeheure Idee, um die Band wieder in die Schlagzeilen zu bringen: eine Fernsehshow, an deren Ende ein Bandmitglied die Gruppe verlassen muss. Klar, dass keiner gehen will – auch nicht Frontsängerin Juice. Doch vor der alles entscheidenden Abstimmung, wer rausfliegt, bricht Juice plötzlich zusammen. Sie muss ins Krankenhaus. Und jetzt geht es los.