Trinkwasser in den Bornheimer Rheinorten : Stadtbetrieb sucht seit fünf Wochen nach dem Ursprung der Keime

Trinkwasser in den Bornheimer Rheinorten

Bornheim Weiterhin ist nicht klar, woher die Keime im Wasser in den Bornheimer Rheinorten kommen. Das ist der aktuelle Stand der Suche.

Seit die Verunreinigung durch Keime am 10. September im Netz von Hersel, Uedorf und Widdig festgestellt worden sei, habe man insgesamt 120 Proben genommen. Und zwar sowohl aus Leitungen, die zu Privathaushalten gehören, als auch aus Leitungen von Unternehmen. In den Hausanschlüssen seien keine Keime mehr nachgewiesen worden, so Hönighausen.