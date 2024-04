Technischer Defekt war Ursache Stromausfall in Bornheimer Orten

Zu einem angeblichen Trafobrand an der Rochusstraße in Merten war die Bornheimer Feuerwehr am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich laut Wehrsprecher Ulrich Breuer allerdings rasch heraus, das kein Brand, sondern ein technischer Defekt des Trafos vorlag. Dieser verursachte einen Stromausfall in einer Reihe von Bornheimer Ortslagen. Betroffen waren nach Aussage von Lutz-Peter Eisenhut, Sprecher von Rheinenergie, neben Merten, Tripplesdorf und Walberberg auch Kardorf, Waldorf und Dersdorf. Dem Kölner Versorger Rheinenergie obliegt im Auftrag von Westnetz, der Eigentümer des Trafos ist, in dem Fall die Betriebsführung und damit auch die Reparatur des Trafos.