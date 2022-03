Geld- und Schmuckübergabe nach Schockanruf : Telefonbetrüger erbeuten mehrere zehntausend Euro von 89-Jähriger aus Bornheim

Eine 89-Jährige wurde am Mittwoch in Bornheim durch ein Telefonat um mehrere Zehntausend Euro betrogen. Symbolbild. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bornheim Telefonbetrüger haben am Mittwoch in Bornheim eine 89-Jährige um mehrere zehntausend Euro betrogen. Sie hatten sich am Telefon als die Tochter der Frau ausgegeben. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach den Tätern.



In Bornheim haben am Mittwoch Telefonbetrüger mit einem Schockanruf mehrere zehntausend Euro von einer 89-jährigen Frau erbeutet.

Eine Betrügerin hatte am Mittwochmittag die Seniorin angerufen und sich als ihre Tochter ausgegeben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Bei einem Verkehrsunfall habe sie einen anderen Autofahrer getötet, so die Geschichte, und müsse daher eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro zahlen, um aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Die Seniorin gab an, nur 9000 Euro aufbringen zu können und übergab diese anschließend zusammen mit hochwertigen Schmuckstücken an einen unbekannten Mann.

Die Tochter der Geschädigten informierte die Polizei am späten Mittwochabend, nachdem ihre Mutter sich bei ihr gemeldet hatte. Bisher konnte noch keiner der Betrüger gefunden werden. Laut Polizei beschreibt die 89-jährige den Mann folgendermaßen:

● 1,65 - 1,70m groß

● schlanke Statur

● kurze, schwarze Haare

● dunke Jeans und dunkle Jacke

● weißer Mund-Nasen-Schutz

Die Polizei bittet um Zeugehinweise unter folgender Rufnummer: 0228 15-0.

(ga)