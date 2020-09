Kontrollen auch im Rhein-Sieg-Kreis : 16 Strafverfahren nach Razzia bei Paketdienstleistern

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Die Groß-Razzia des Zolls bei Paketdienstleistern in der vergangenen Woche hat zu 16 Strafverfahren geführt. Auch in Bornheim, Troisdorf und Niederkassel hatte es Kontrollen gegeben, der Zoll stellte zahlreiche Verstöße fest.

Der Zoll hat nach einer groß angelegten Razzia bei Kurier-, Express- und Paketdienstleistern 16 Strafverfahren auf den Weg gebracht. Kontrolliert worden war am 17. September unter anderem in Bornheim, Troisdorf und Niederkassel.

Es gehe um Vorwürfe wie Betrug, illegalen Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel und Urkundenfälschung, teilte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) am Freitag in Bonn mit. Außerdem seien 36 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden, hier ging es um Beschäftigung ohne Arbeitsgenehmigung und nicht mitgeführte Ausweispapiere.

An der Razzia in der vergangenen Woche waren mehr als 2200 Zöllner beteiligt. Sie prüften insgesamt rund 8000 Beschäftigte und in 250 Fällen die Geschäftsunterlagen von Unternehmen. Insbesondere sei es um die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns, der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern gegangen.

Der Kölner Zoll, der mit 90 Kräften an dem Einsatz beteiligt war, gab am Freitag seine Bilanz der Razzia bekannt: Demnach sei ein illegal beschäftigter 28-Jähriger aus Tadschikistan festgenommen worden, nachdem er versucht hatte, sich mit einer gefälschten rumänischen Identität auszuweisen. In 18 Fällen habe es Hinweise auf Unterschreitung des Mindestlohns gegeben, in weiteren drei Fällen Anhaltspunkte für den Missbrauch von Sozialleistungen. In 25 Fällen wurden Ermittlungen wegen fehlender oder falscher Meldungen zur Sozialversicherung aufgenommen, in sieben Fällen gebe es erste Hinweise auf Scheinselbständigkeit.