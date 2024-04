Lokales Engagement Fröhlicher Trubel bei der Eröffnung des Breniger Spielplatzes

In diesem Frühjahr gingen die Arbeiten los. Der eine oder andere Helfer nahm sich dafür sogar Urlaub. „Wenn alle in einem Ort an einem Strang ziehen, kann man etwas bewegen“, freute sich Krauss über den erfolgreichen Abschluss. Dabei dankte er noch einmal allen Brenigern, die sich praktisch und finanziell an der Umsetzung beteiligt haben. Auch die Idee der engagierten Brenigerin Iris Grosche wurde realisiert. So steht am Rande des Spielplatzes nun eine Kommunikationstafel, die Personen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, mit Hilfe von Piktogrammen den sprachlichen Austausch erleichtern soll. Ganz begeistert vom Spielangebot zeigte sich auch Bornheims stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Kretschmer. „Die Stadt hat nur eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung. Wo sie allerdings helfen kann, tut sie es gerne“, sagte die CDU-Politikerin.