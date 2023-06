Bornheim regt das „Feuer Office“ an Das halten Feuerwehrleute vom Homeoffice im Gerätehaus

Bornheim · Feuerwehrleute im Homeoffice? Was erst mal widersinnig klingt, könnte sich zu einer zukunftsweisenden Idee entwickeln – und Bornheim zum Vorreiter im Rhein-Sieg-Kreis machen. Der GA erklärt, was dahinter steckt, und hat bei aktiven Kräften nachgefragt, was sie vom „Feuer Office“ halten.

13.06.2023, 07:00 Uhr

Er würde gerne im „Feuer Office“ arbeiten: Der Breniger Feuerwehrmann und IT-Referatsleiter Christian Mandt, hier bei der Arbeit am heimischen Rechner. Foto: Axel Vogel

Von Susanne Träupmann

Feuerwehrhäuser mit Homeoffice-Arbeitsplätzen: Die Stadt Bornheim könnte mit der erst mal kurios anmutenden Idee fürs „Feuer Office“ sogar Pilotkommune im Rhein-Sieg-Kreis werden. Worum geht es dabei? Die FDP hatte wie berichtet angeregt, in allen geplanten Neubauten – so beim neuen Gerätehaus „Am Hellenkreuz“ sowie in Hersel und Hemmerich/Rösberg - zusätzliche Büros für freiwillige Feuerwehrleute einzurichten, damit diese dort für ihren Hauptarbeitgeber tätig sein können und zugleich tagsüber kurzfristig ohne lange Anfahrtszeiten für Einsätze zur Verfügung stehen.