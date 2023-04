Erneuerbare Energien in Bornheim Umweltschützer gegen Windräder auf dem Ville-Rücken

Windplan liegt öffentlich aus

Bürger sowie Träger öffentlicher Belange, also Behörden oder Versorgungsunternehmen, können den Teilflächennutzungsplan Windenergie noch bis Dienstag, 30. Mai, kommentierten. Dieser Plan ist die rechtliche Grundlage für die Ausweisung von Arealen zum Bau von Windrädern. Die Stellungnahmen finden Eingang ins weitere Verfahren.

Der Teilflächennutzungsplan Windenergie liegt von Montag, 17. April, bis Dienstag, 30. Mai, im Bornheimer Rathaus, Rathausstraße 2, aus; auf dem Flur zwischen den Zimmern 401 bis 414. Besuchszeiten für Offenlagen sind: montags bis freitags, 8 bis 12.30 Uhr, montags bis mittwochs, 14 bis 16 Uhr, sowie donnerstags, 14 bis 17.30 Uhr. Auskünfte werden in den Zimmern 405, 407, 409, 411 und 414 erteilt. Der Plan ist auch auf der Seite www.bornheim.de einsehbar, unter der Rubrik „Wirtschaft und Bauen“ und dann weiter „Stadtplanung“. Stellungnahmen können per Brief oder online abgegeben werden.

Am Samstag, 22. April, bietet der LSV zwei Fahrradtouren zu den geplanten Flächen an. Über den Ville-Rücken geht es ab 13.30 Uhr von der Ecke Weberstraße/Metternicher Straße in Rösberg, in die Rheinebene ab 14.45 Uhr vom Haltepunkt Waldorf der Linie 18 (Dahlienstraße). trs