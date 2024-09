Zeugen gesucht Unbekannte zerstören frisch gesäten Rollrasen bei Bornheim-Sechtem

Böse Überraschung für ein Bornheimer Rollrasen-Unternehmen. Wie das Unternehmen in den sozialen Medien mitteilte, ist eine frisch eingesäte Fläche für Rollrasen von bislang unbekannten Tätern stark beschädigt worden. Auf Videos sind Reifenspuren quer über die ansonsten glatte Ackerfläche erkennbar – in großen Schleifen deuten sie an, dass hier jemand in Kurven und Kreisen über den Acker gefahren sein muss.