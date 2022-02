Einzelhandel im Vorgebirge : So steht es um verkaufsoffene Sonntage in Bornheim und Hersel

So steht es um verkaufsoffene Sonntage in Bornheim und Hersel

Bornheim Noch gibt es keine Entscheidung, ob es in Bornheim in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage gibt. Allerdings hat sich die Gewerkschaft Verdi nun zu dem Thema gemeldet.

Ob Geschäfte in Bornheim-Ort an drei Sonntagen in diesem Jahr und Läden in Hersel an einem Sonntag öffnen dürfen, steht zwar noch nicht fest. Allerdings sollte dem, sieht man von eventuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie ab, nichts mehr im Wege stehen. Denn: Sogar die Gewerkschaft Verdi, traditionell ein Gegner von Sonntagsöffnungen, hat signalisiert, den vier geplanten verkaufsoffenen Sonntagen keine Steine in den Weg zu legen.