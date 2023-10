Mobilitätsforum So können Bornheimer bei der Verkehrswende mitreden

Unter www.bornheim-ideenmelder.de sind die eingegangenen Hinweise noch einsehbar und auf einer Karte verortet. So ist dort zum Beispiel für die Beethovenstraße in Merten die Anregung zu finden, dass eine höhere Frequenz der Linie 745 die Möglichkeit verbessern würde, mit dem Bus einkaufen zu fahren. Und für die Kitzburger Straße in Walberberg findet sich der Vorschlag, eine Querungshilfe oder einen Zebrastreifen zum Spielplatz einzurichten, weil Kinder häufig zwischen dicht parkenden Autos auf die Straße treten. Auch der Wunsch nach sicheren, abschließbaren Abstellplätzen für Fahrräder am Bahnhof Sechtem findet sich im Ideen-Melder: „Teure E-Räder kann man zurzeit nicht abstellen, da sie geklaut oder demoliert werden“, schreibt eine Bürgerin und regt weiterhin an, mindestens einen Carsharing Punkt in jedem Ort vorzusehen.