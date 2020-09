Engagement für Heimat : Bornheim verleiht den Heimatpreis

Bornheim Zum zweiten Mal hat die Stadt Bornheim den Heimatpreis vergeben. Drei Vereine, die mit ihren Projekten einen Beitrag zur Integration und zum gesellschaftlichen Zusammenleben leisten, wurden geehrt. Einen Sonderpreis gab es für Lokalhistoriker Heinz Vorzepf.

Zum zweiten Mal vergab die Stadt Bornheim den „Heimatpreis 2000“. Ausgezeichnet wurden am Montag Vereine, die mit ihren Projekten einen Beitrag zur Integration und zum gesellschaftlichen Zusammenleben leisten. Einhellig fiel das Votum des Sport- und Kulturausschusses für die nominierten Preisträger aus: die Heimatfreunde Roisdorf, den Förderverein der katholischen Kirchengemeinde Brenig und den Stadtjugendring Bornheim. Ein Sonderpreis in Höhe von 500 Euro ging an den Sechtemer Heinz Vorzepf für seine Forschungen in der Lokalgeschichte.