K33 in Bornheim : Vier Verletzte nach Kollision von PKW und Traktor

K33 in Bornheim

Bei einem Unfall in Bornheim wurden vier Menschen verletzt. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bornheim Bei einer Kollision von einem PKW mit einem Traktor in Bornheim sind am Montagnachmittag vier Personen verletzt worden. Die Traktorfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

In Bornheim sind am Mittwochnachmittag ein PKW und ein Traktor kollidiert. Dabei wurden vier Personen verletzt, die Traktorfahrerin schwer, wie die Polizei mitteilt.

Der PKW-Fahrer hatte zuvor auf der K33 in Richtung Sechtem eine Autokolonne überholt. Die Traktorfahrerin bog in diesem Moment ab und der PKW fuhr in das Gespann des Traktor, welches einen Anhänger zog.