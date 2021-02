35 Kräfte vor Ort : Brennende Waschmaschine löst Feuerwehreinsatz in Bornheim aus

Brennende Waschmaschine löst Feuerwehreinsatz in Bornheim aus

In Walberberg hat eine brennende Waschmaschine einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Foto: Axel Vogel

ga In Bornheim hat am Sonntag eine Waschmaschine gebrannt. Aufgrund der Rauchentwicklung sorgte das für einen größeren Feuerwehreinsatz.

In Bornheimer Ortsteil Walberberg hat die Feuerwehr am Sonntag eine brennende Waschmaschine gelöscht. Zunächst war die Feuerwehr von einem größeren Brand in der Dominikanerstraße ausgegangen.