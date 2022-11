Polizei sucht Zeugen : Zigarettenautomat in Bornheim-Walberberg gesprengt

Vorfall in Neustadt (Wied) : Großer Schaden nach Geldautomatensprengung an Wohnhaus Im Ortsteil Fernthal in Neustadt ist am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat einer Bankfiliale gesprengt worden, die sich in einem bewohnten Haus befand. Die Polizei bittet bei der Fahndung um Mithilfe.