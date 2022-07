Einsatz in Bornheim-Waldorf : Feuerwehr löscht Brand in großem Gartenhaus

Feuerwehr löscht Brand in großem Gartenhaus

Einsatz in Bornheim-Waldorf

Bornheim-Waldorf Am frühen Dienstagmorgen hat in Bornheim-Waldorf ein großes Gartenhaus Feuer gefangen. Die Flammen schlugen auf eine Garage über. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz.

Am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Bornheim zu einem Brand in der Sandstraße aus. Wie Ulrich Breuer, Pressesprecher der Feuerwehr Bornheim, mitteilte, hatte ein großes Gartenhaus Feuer gefangen. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, waren die Flammen bereits auf eine nahe gelegene Garage übergesprungen.