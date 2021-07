Frau in Bornheim-Waldorf angegriffen : Polizei sucht Verdächtigen nach versuchter Vergewaltigung

Frau in Bornheim-Waldorf angegriffen

In der Nacht zu Samstag war die Polizei in Bornheim-Waldorf im Einsatz. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bornheim-Waldorf In Bornheim-Waldorf hat ein unbekannter Mann in der Nacht zu Samstag mutmaßlich versucht, eine junge Frau zu vergewaltigen. Die Polizei fahndet nach dem Verdächtigen und bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zu Samstag in Bornheim-Waldorf eine junge Frau angegriffen. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung. Wie die Polizei am Montag angab, passierte die Frau gegen 1.15 Uhr den Bereich Hostertstraße/Hühnermarkt, als der Mann sie plötzlich zu Boden brachte und anging. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe, woraufhin eine Anwohnerin aufmerksam wurde und die Polizei alarmierte.