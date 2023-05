1125-jähriges Ortsjubiläum So wagt Widdig den Blick in die Zukunft

Das Jubiläumsprogramm

Das ganze Jahr über lassen die Widdiger ihren Ort hochleben. Die Prämierung der „Minecraft-Welten“ erfolgt am Freitag, 12. Mai, ab 17.15 Uhr in der Mehrzweckhalle, Römerstraße 5a. Der fünfte Garagen- und Hofflohmarkt folgt am Sonntag, 4. Juni, 10 bis 16 Uhr. Kostenlose Anmeldungen via E-Mail an 1125-Jahre-Widdig@web.de, unter www. dg-widdig.de/Flohmarkt oder telefonisch unter 0176/ 11121719. Parallel können Kinder und Jugendliche ab 11 Uhr am Kirchplatz, Römerstraße 63, zur Tauschbörse für Pokemon-Karten kommen. Am Sonntag, 27. August, steigt als Höhepunkt der Festivitäten das große Dorffest. In einer Prozession geht es von der Pfarrkirche zum Festzelt an der Römerstraße 37. Dort beginnt um 10.30 Uhr der ökumenische Festgottesdienst. Nähere Infos zum Programm und zum Förderverein gibt es unter www.bornheim.de/1125widdig. trs