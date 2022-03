Verkehrssicherheit : Wirtschaftswege in Bornheim sind in schlechtem Zustand

Wirtschaftswege in Bornheim sind in schlechtem Zustand

Wilfried Hanft zeigt bei einer Begehung der Wirtschaftswege in Brenig, wie groß die Schäden sind – hier eine Stelle an einem Waldstück zwischen Dützhof und Lückenhof. Foto: Hans-Peter Fuß

Bornheim Ortsvorsteher Wilfried Hanft (SPD) aus Brenig bemängelt den Zustand der Wirtschaftswege in den Bornheimer Gemeinden. Aktuell ist eine Reparatur der Wege im städtischen Haushalt nicht vorgesehen. Hanft hofft auf das nächste Haushaltsjahr.

Sogar das geländefähige Auto eines Jagdpächters hat Schwierigkeiten, den Wirtschaftsweg an einem Waldstück zwischen Dützhof und Lückenhof bei Brenig zu befahren. Schließlich muss das Fahrzeug auf ein Stück Wiese ausweichen. Nicht nur dieser Wirtschaftsweg ist in schlechtem Zustand, stellt Wilfried Hanft (SPD) bei einer Begehung der Wege fest.

Ortsvorsteher schätzt die Kosten auf einen sechsstelligen Betrag

Im aktuellen Haushaltsplan hat die Sanierung der Wirtschaftswege keine Priorität. Wilfried Hanft hofft, dass die Kosten für eine Instandsetzung in der Planung für den Haushalt 2023/24 berücksichtigt werden. Er selbst schätzt die Kosten auf einen sechsstelligen Betrag. Diese Summe müsste vom Stadtrat für die Sanierung der Wege in der Aufstellung des Haushalts genehmigt werden. Die SPD-Fraktion Bornheim hat im Februar eine Anfrage an die Stadt Bornheim bezüglich der Sanierung der Wege gestellt.

In einer von der Stadt Bornheim veröffentlichten Antwort auf diese Anfrage wird betont, dass die Teilstücke des landwirtschaftlichen Wegenetzes, die als Radstrecke ausgewiesen sind, monatlicher Kontrolle unterliegen. Schäden würden dabei „entsprechend der gesetzten Prioritäten beseitigt“. Eine von der SPD angeregte Übergabe der Verantwortlichkeit an den Stadtbetrieb sei nicht möglich, zu komplex sei die Aufgabe, ein Unterhaltungskonzept zu erstellen.

Wirtschaftswege sind Topthema in der Ausschusssitzung am 29. März

Die Stadtverwaltung werde, so in der Antwort auf die Anfrage der SPD, „fristgerecht bis spätestens Ende Oktober 2022 einen erneuten Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung der Erstellung eines ländlichen Wegekonzeptes“ bei der Bezirksregierung Köln einreichen. 2023 solle dann in Zusammenarbeit mit einem externen Experten ein Konzept erarbeitet werden und der Entwurf zur Beratung an den Stadtrat weitergegeben werden. Hierbei sei es wichtig, auch Landwirte einzubeziehen, die „als Nutzer Mitverantwortung für die Funktionsfähigkeit“ der Wege tragen.