Deutsch-polnischer Austausch Rettung für Bornheimer Städtepartnerschaftsverein

Ein weiteres wichtiges Anliegen des Vereins ist: „Wir wollen sichtbarer werden“, so Rothe. Deshalb möchte er sich auch um ein Gespräch mit dem Bürgermeister bemühen. Denn in Sachen Städtepartnerschaft sieht er auch die Stadt Bornheim in einer Verantwortung – dies wolle er ihr nun wieder in Erinnerung rufen. Weitere Pläne will der Verein zwar noch ausarbeiten, aber ein Projekt steht schonmal fest: Der Besuch Zawiercies im Juni: Da feiert die Musikschule Bornheim zusammen mit dem polnischen Ort das dortige Stadtfest. „Und wir als Verein wollen mit“, betont Rothe.