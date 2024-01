Insassen leicht verletzt Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall in Bornheim

Bornheim · Bei einem Verkehrsunfall in Bornheim hat sich am Samstagabend ein Auto überschlagen. Das Fahrzeug war von der glatten Straße in die Böschung gerutscht. Die 25-jährige Fahrerin und ihre 21-jährige Beifahrerin mussten von Sanitätern versorgt werden.

22.01.2024 , 10:51 Uhr

In Bornheim ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: dpa/Carsten Rehder





Am Samstagabend ist es auf der Königstraße bei Bornheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21.20 Uhr verlor die 25-jährige Fahrerin des Pkw nach Polizeiangaben aufgrund der glatten Straße die Kontrolle über ihr Auto. Das Fahrzeug rutschte in die Böschung und überschlug sich. Obwohl das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam, konnten die beiden Insassen das Auto selbstständig verlassen. Sie wurden leicht verletzt und von Rettungssanitätern behandelt. Die Feuerwehr Bornheim ließ den umgedrehten Wagen anschließend wieder aufrichten. Gegen 22.30 Uhr konnte die Straße nach Angaben der Polizei wieder vollständig freigegeben werden.

(ga)