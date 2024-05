Nach acht Jahren Diskussion Am Roisdorfer Bahnhof wird es endlich hell und sicherer

Das Votum hatte sich bereits im April im Bürgerausschuss abgezeichnet, als die Politik dem Vorstoß des ehemaligen SPD-Ratsherrn und Roisdorfer Ortsvorstehers Harald Stadler einmütig zustimmte, dass in der Straße Rosental bei der Beleuchtung etwas passieren müsse. Das Thema ist in Bornheim ein alter Hut. Schon 2015 wollte die CDU dort drei Laternen aufstellen lassen, drang mit ihrem Antrag aber erst gar nicht in den entsprechenden Ausschuss vor. Stattdessen schlug die Stadtverwaltung vor, die Straßenbeleuchtung an den Stellen im Stadtgebiet zu ergänzen, wo Gefahren im Sinne der Verkehrssicherungspflicht bestünden. Und so war es kein Wunder, dass am Dienstag nicht nur die Beleuchtung am Bahnhof thematisiert wurde, sondern die Politik auch an bereits früher gefasste und nicht umgesetzte Beschlüsse erinnerte. So kritisierte Müller, dass bereits 2017 eine Liste mit erforderlichen Straßenlaternen erstellt und ein entsprechendes Finanzbudget in den Haushalt eingestellt worden sei, aber seitdem nichts oder nur wenig passiert sei. Er sprach da ganz im Sinne aller Fraktionen, die die Verwaltung aufforderten, doch einmal zu prüfen, wo und an welchen Stellen noch „Laternen offen sind“.