Polizeieinsatz : Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Bornheim

Bornheim Am Freitagnachmittag kam es in Bornheim-Dersdorf zu einem Auffahrunfall. Dabei haben sich zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

Gegen 15.30 Uhr am Freitagnachmittag ist es auf der Straße Rankenberg in Bornheim-Dersdorf zu einer Kollision dreier Fahrzeuge gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache sind die Autos in Fahrtrichtung Süden an der Einmündung Küppersgasse aufeinander gefahren. Zwei Fahrzeuginsassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung in eine nahe gelegene Klinik gefahren.